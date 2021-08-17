Нестримний Яремчук після феєричного матчу за Бенфіку потрапив у збірну чемпіонату Португалії

Нападник збірної України Роман Яремчук почав підкорювати чемпіонат Португалії. Українець 14 серпня вперше вийшов в основному складі "орлів" та відзначився результативними діями.

В одному матчі 25-річний Яремчук відзначився голом, віддав результативну передачу та заробив вилучення для суперника. Це допомогло Бенфіці перемогти Ароуку з рахунком 2:0.

Як це було Яремчук забив гол і зробив асист у дебютному матчі чемпіонату Португалії: відео

Вдала гра Яремчука не була залишена без уваги експертів. Роман потрапив у символічну збірну другого туру чемпіонату Португалії за версією авторитетного порталу SofaScore.

Українець отримав 8,1 бала.

Символічна збірна 2 туру чемпіонату Португалії

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