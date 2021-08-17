Нестримний Яремчук після феєричного матчу за Бенфіку потрапив у збірну чемпіонату Португалії
17 серпня 2021 , 17:34Читать новость на русском
Джерело:SofaScore
Нападник збірної України Роман Яремчук почав підкорювати чемпіонат Португалії. Українець 14 серпня вперше вийшов в основному складі "орлів" та відзначився результативними діями.
В одному матчі 25-річний Яремчук відзначився голом, віддав результативну передачу та заробив вилучення для суперника. Це допомогло Бенфіці перемогти Ароуку з рахунком 2:0.
Як це було Яремчук забив гол і зробив асист у дебютному матчі чемпіонату Португалії: відео
Вдала гра Яремчука не була залишена без уваги експертів. Роман потрапив у символічну збірну другого туру чемпіонату Португалії за версією авторитетного порталу SofaScore.
Українець отримав 8,1 бала.
Символічна збірна 2 туру чемпіонату Португалії
- Яремчук став гравцем Бенфіки влітку 2021 року, перейшов з бельгійського Гента.
- Українець дебютував за Бенфіку у Лізі чемпіонів проти Спартака й відзначився результативною дією.
- Після його удару росіяни відзначилися у власних воротах. Офіційно гол не записали на Яремчука.