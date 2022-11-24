Дев'ять місяців триває героїчна боротьба українського народу проти російської навали. Щодня війна забирає життя справжніх героїв, які боронять рідну землю від загарбників.

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19 жовтня у Донецькій області свій останній бій приняв Артем Тіпенко. Він мужньо та самовіддано чинив опір ворогам. Герою було лише 33 роки.

Артем Тіпенко народився 18 грудня 1988 року. У 2016 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет, здобувши академічний ступінь магістра.

Артем був майстром спорту України з гирьового спорту, членом збірної команди університету з гирьового спорту, призером чемпіонату світу серед юнаків, багаторазовим чемпіоном України серед студентів, багаторазовим чемпіоном та призером Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів Запорізької області.

У загиблого героя залишилися батько та брат.