Без капітана: несподіваний склад України на естафетні гонки у Нове-Мєсто

У неділю, 14 березня, завершується 9-й етап Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто. Дівчата та хлопці вийдуть на старт у змішаній та одиночній естафетах.

Головний наставник збірної України Юрай Санітра визначився зі складами нашої команди на останні гонки у Чехії.

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Найбільшою несподіванкою стала відсутність капітана жіночої збірної Олени Підгрушної. Досвідчена біатлоністка не брала участь у переслідуванні, тому з додатковими силами могла вийти у естафеті. Однак тренер вирішив інакше. Дарія Блашко буде стартувати на першому етапі.

На дистанцію вийде і Артем Прима, він в останній момент знявся із персьюту, який відбувся 13 березня.

Склад на змішану естафету

7-1. Дарія Блашко

7-2. Юлія Джима

7-3. Артем Прима

7-4. Дмитро Підручний

В одиночній естафеті Санітра поставив ставку на точну стрільбу. Тому за Україну побіжать Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.

Раніше ця пара вже брала участь в одиночній естафеті. Сталось це на етапі Кубка IBU в Обертілліаху в сезоні-2019/2020, де українці фінішували четвертими.

Склад України на одиночну естафету

8-1. Анастасія Меркушина

8-2. Богдан Цимбал

Початок змішаної естафети о 11:25. В одиночній естафеті біатлоністи вийдуть на старт о 14:45.



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал