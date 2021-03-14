Без капітана: несподіваний склад України на естафетні гонки у Нове-Мєсто

Джерело:Biathlonresults.com
У неділю, 14 березня, завершується 9-й етап Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто. Дівчата та хлопці вийдуть на старт у змішаній та одиночній естафетах.
Головний наставник збірної України Юрай Санітра визначився зі складами нашої команди на останні гонки у Чехії.
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Найбільшою несподіванкою стала відсутність капітана жіночої збірної Олени Підгрушної. Досвідчена біатлоністка не брала участь у переслідуванні, тому з додатковими силами могла вийти у естафеті. Однак тренер вирішив інакше. Дарія Блашко буде стартувати на першому етапі.
На дистанцію вийде і Артем Прима, він в останній момент знявся із персьюту, який відбувся 13 березня.
7-1. Дарія Блашко
7-2. Юлія Джима
7-3. Артем Прима
7-4. Дмитро Підручний
В одиночній естафеті Санітра поставив ставку на точну стрільбу. Тому за Україну побіжать Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.
Раніше ця пара вже брала участь в одиночній естафеті. Сталось це на етапі Кубка IBU в Обертілліаху в сезоні-2019/2020, де українці фінішували четвертими.
8-1. Анастасія Меркушина
8-2. Богдан Цимбал
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал