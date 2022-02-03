Неповага та понти: у збірній Росії скандал на Олімпіаді через демарш хокеїстів

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні привертають до себе дедалі більше уваги навіть тих, хто зазвичай не цікавиться спортом. Щоправда, поки що говорять не про результати, а про те, хто і як добирається до місця проведення змагань.

Отримала своє продовження історія з відмовою збірної Росії з хокею летіти на Олімпійські ігри до Пекіна разом із представниками інших видів спорту своєї країни. Деякі зірки та прості атлети обурилися вимогами хокеїстів надати їм окремий літак.

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Зокрема, олімпійський чемпіон з шорт-треку Руслан Захаров назвав вчинок співвітчизників руйнівним.

"Якщо це правда, що вони відмовилися летіти з іншими представниками збірної, які пройшли великий шлях, подолали багато труднощів, здавали кожен день ПЛР-тести, нехай тоді виженуть стюардів, пілотів і самі летять, не живуть в олімпійському селі, не сідають зі мною за одним столом. Якщо ти не хочеш летіти з такими самими, як ти... Який там девіз у нас? Одна країна – одна команда. Ось вони зруйнували цей девіз", – заявив Захаров у коментарі "Матч ТВ".

А переможниця етапів Кубка світу зі стрибків на лижах із трампліну Ірина Авакумова дуже здивувалася.

"Гаразд би ще Овечкін, Малкін та якісь інші потужні гравці НХЛ так сказали. Але зараз їдуть зовсім інші хлопці, багато молоді. Звідки там стільки понтів? Неправильно це. Окей, ти в хокей граєш, а хтось на лижах бігає. Усе одно роблять, чому їм такі привілеї? Це неповага до решти", – наводить слова 30-річної спортсменки Sportbox.

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