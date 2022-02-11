Непорозуміння, – у Кремлі розсмішили коментарем про допінг Валієвої на Олімпіаді

Російська фігуристка Каміла Валієва вляпалася у допінг-скандал на Олімпійських іграх, через що команду з Росії можуть позбавити "золота". Та за "порєбріком" відстоюють чистоту спортсменки.

У Кремлі просять дочекатися підсумків

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков вкотре прокоментував допінг Валієвої. Міжнародний олімпійський комітет вимагає відсторонити росіянку.

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У Росії сліпо вірять у чесність своїх представників. І це при тому, що три Олімпіади поспіль російський прапор і гімн заборонені на Іграх саме через махінації Росії з допінгом.

У Кремлі переконані, що в ситуації з пробою Валієвої йдеться про якесь непорозуміння,

– сказав прессекретар Володимира Путіна.

Він додав, що антидопінгове агентство WADA та МОК займаються ситуацією з пробою Валієвої та закликав дочекатися підсумків.

Що відомо про допінг Валієвої

Команда Олімпійського комітету Росії завдяки результату Валієвої виграла "золото" у фігурному катанні в команді.

Та нагородження призерів досі не відбулося: Валієву запідозрили в допінгу.

Відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу, Валієва є "захищеною особою". Їй всього 15 років, тому її ім'я не підлягає обов'язковому публічному розголошенню.

Проте Міжнародне агенство з тестування (ITA) опублікувало ім'я росіянки через резонансність події. Повідомляється, що РУСАДА взяла допінг-пробу в Каміли ще 21-го грудня.

8-го лютого 2022 року лабораторія у Стокгольмі виявила у пробі Валієвої заборонений препарат. Її відсторонили від усіх змагань, але Валієва скористалася тим, що зразок збирала РУСАДА й справа не перебуває в юрисдикції МОК.

Спортсменка успішно оскаржила рішення про відсторонення перед Дисциплінарним антидопінговим комітетом РУСАДА. Відтак, наразі вона має право продовжити виступати на Олімпіаді.

Проти цього у МОК і WADA, які вирішили оскаржити рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету РУСАДА. Апеляцію хочуть розглянути до 15 лютого, коли має відбутися виступ фігуристок в одиночних змаганнях.