Непереможний український важковаговик дізнався ім'я наступного суперника: дата бою

08:18

Опубліковано андеркард вечора боксу від промоутерської компанії K2 Promotions, головною подією якого буде бій українця Дениса Берінчика (15-0, 8 КО) з росіянином Ісою Чанієвим (15-3, 7 КО) за титул WBO International. У цей вечір бій також проведе інший українець Владислав Сіренко (18-0, 15 КО).