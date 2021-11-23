Непереможний український важковаговик дізнався ім'я наступного суперника: дата бою
23 листопада 2021 , 08:18Читать новость на русском
Джерело:інстаграм K2 Promotions
Опубліковано андеркард вечора боксу від промоутерської компанії K2 Promotions, головною подією якого буде бій українця Дениса Берінчика (15-0, 8 КО) з росіянином Ісою Чанієвим (15-3, 7 КО) за титул WBO International. У цей вечір бій також проведе інший українець Владислав Сіренко (18-0, 15 КО).
Непереможений український важковаговик Сіренко наступний бій проведе 18 грудня. Про це повідомив промоутер Олександр Красюк.
До слова Берінчик офіційно проведе бій проти росіянина Чанієва
Суперником 26-річного нокаутера стане представник Німеччини Міхаель Валліш (22-5, 15 КО). Поєдинок буде спів-головною подією вечора боксу в Броварах.Міхаель Валліш – боксер без будь-яких перспектив. На таких бійцях проспекти, як Сіренко, "набивають" рекорд. Наприклад, у своєму останньому поєдинку Валліш вирушив до Росії, де після першого ж серйозного влучення відмовився продовжувати бій проти Мурата Гассієва.
Попередній бій Владислава Сіренка
- Сіренко у попередньому бою в першому раунді нокаутував досвідченого росіянина Олександра Устинова.
- Владислав захищав свій чемпіонський титул WBC Asia. Протистояння завершилось дуже швидко. Вже у першому раунді українець відправив суперника у глибокий нокаут.
- Сіренко потужно пробив у підборіддя росіянина. В Олександра підкосились ноги. Після цього росіянин опинився на канвасі. Українець стрімко кинувся добивати суперника, але у бій втрутився суддя, який сигналізував про завершення поєдинку. Перемога Сіренка технічним нокаутом.
- Для Сіренка це був 18-й бій на професійному ринзі. У всіх він переміг, а 15 з них – достроково.