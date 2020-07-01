Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артема Далакян втратив шанс об'єднати чемпіонські титули. Володар титулу WBC Хуліо Сезар Родрігес знайшов іншого суперника.

Хуліо Сезар Родрігес наступний бій офіційно проведе проти Маквільясма Арройо. Про поєдинок оголосила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

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Цей бій стане головною подією боксерського шоу, яке відбудеться 15 серпня в Тулсі (штат Оклахома, США).

Далакян міг об'єднати титули

Нещодавно повідомлялося, що Мартінес проведе об'єднавчий бій проти чемпіона WBA в найлегшій вазі Артема Далакяна.

Згодом промоутерська компанія Union Boxing Promotions, з якою співпрацює Далакян, спростувала інформацію про об'єднавчий бій Далакяна.

Після цього Сезар Родрігес заявив, що готується до поєдинку з Далакяном. Він стверджував, що дата зустрічі обговорюється.