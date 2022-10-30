Непереможний онук Мохаммеда Алі здобув перемогу в андеркарді бою Ломаченка

У ніч на 30-те жовтня (в Україні) Нью-Йорку приймав головну подію вечора боксу, у якій на ринзі зійшлись Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс.

Передувало поєдинку українця декілька боїв. Одним із яких стало протистояння Ніко Алі Волш та Біллі Вагнера, пише 24 канал.

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Непереможний шлях онука Алі продовжується

Боксери провели усі заплановані 6 раундів, а перемогу за суддівським рішенням отримав саме Алі Волш. Ніко продовжує йти своїм безпрограшним шляхом, здобувши 7-му звитягу у професіоналах.

Алі Волш починає йти шляхом свого легендарного дідуся Мохаммеда Алі.

Цікаво, що це був лише другий поєдинок, який Алі-молодший не зміг закінчити достроково. Хоча був до цього близький.

Фрагменти бою Алі Волш – Вагнер: дивіться відео

Після чого Алі Волш зайняв місце на трибунах та спостерігав за боєм Василя Ломаченка проти Джемейна Ортіса. Українець не підвів та тріумфально повернувся на ринг, здобувши перемогу за одноголосним рішенням суддів.

Цікаво, що українець завоював пояс, який належав Ортісу, але ще на ринзі повернув його супернику.