Немає складу злочину: поліція закрила справу про расистські образи в сторону Беленюка

Поліція закрила кримінальне провадження щодо расистських образ на адресу народного депутата та переможця Олімпіади-2020 Жана Беленюка.

Інцидент за участі Жана Беленюка стався 13 серпня в Києві. Невідомі чоловіки на вулиці висловили расистські образи з бік спортсмена.

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За розслідування справи взялася поліція. І навіть відкрила кримінальне провадження в той же день за ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). За таке правопорушника загрожувало від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років.

Однак менше, аніж через два тижні, поліція закрила провадження. Зробили це на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу – "встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення". Ніхто такі дії поліції не оскаржив.

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