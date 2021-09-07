Немає складу злочину: поліція закрила справу про расистські образи в сторону Беленюка
Джерело:РБК-Україна
Поліція закрила кримінальне провадження щодо расистських образ на адресу народного депутата та переможця Олімпіади-2020 Жана Беленюка.
Інцидент за участі Жана Беленюка стався 13 серпня в Києві. Невідомі чоловіки на вулиці висловили расистські образи з бік спортсмена.
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За розслідування справи взялася поліція. І навіть відкрила кримінальне провадження в той же день за ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). За таке правопорушника загрожувало від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років.
Однак менше, аніж через два тижні, поліція закрила провадження. Зробили це на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу – "встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення". Ніхто такі дії поліції не оскаржив.
Напад на Беленюка в центрі Києва: що відомо
- 13 серпня Жан Беленюк опублікував пост, в якому заявив, що в центрі Києва невідомі чоловіки намагалися спровокувати його на конфлікт, висловлюючи в його бік расистські образи.
- Після розголосу за розсідлування взялася поліція.
- Водночас на цю справу звернув увагу навіть президент України Володимир Зеленський. Як і депутати від "Слуги народу".
- Слова підтримки Беленюк отримав і від Міністерства оборони. Адже спортсмен є й офіцером Збройних сил України. Після перемоги на Олімпіаді-2020 він отримав звання старший лейтенант, а також нагородний пістолет.