Немає проблем, – Хірн заявив, що Київ має шанс побачити реванш Усик – Джошуа

Олександр Усик перебоксував Ентоні Джошуа у Лондоні. Британець хоче провести бій-реванш, українець не проти вдруге вийти на ринг, але цього разу вже у його рідній країні.

"Команда Усика хоче привезти бій до Києва"

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн не бачить нічого неможливого у тому, щоб провести реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика в Україні. Хоча перед цим промоутер зазначав, що такий варіант є малоймовірним.

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Український боксер не проти вдруге зустрітись на одному ринзі з 31-річним британцем. Однак заявив, що цього разу він повинен боксувати у Києві на НСК "Олімпійський".

Хірн хоче знов провести це спекотне протистояння на території Ентоні – у Великій Британії. Але українська команда на чолі з Усиком буде наполягати на своєму.

Британський промоутер запевнив, що немає жодних проблем із тим, щоб організувати двобій у столиці України. Сторони аналізуватимуть, який дохід зможе принести поєдинок на українській землі. Зараз перший пріоритет – рідна країна Джошуа.

Реванш я б провів на відкритому майданчику, скажімо в квітні. Ми робили це раніше. Я хотів би провести поєдинок у Великобританії, але впевнений, що команда Усика хоче привезти бій до Києва. У мене немає проблем з тим, щоб поїхати до Києва,

– заявив Едді Хірн.

Також Хірну надіслали пропозиції з Близького Сходу, щоб провести реванш там.

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