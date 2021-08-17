Немає про що говорити, – президент Сампдорії пожалівся на високу ціну Супряги

Київське Динамо вирішило виручити солідну суму за трансфер Владислава Супряги. Такий хід не сподобався Сампдорії.

Трансфер відбудеться за однієї умови

Президенти Сампдорії Массімо Ферреро та Динамо Ігор Суркіс не змогли домовитись щодо трансферу 21-річного нападника. Італійський клуб готовий розпочати нові перемовини лише за однієї умови.

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Італійці готові підписати українського футболіста лише у тому випадку, якщо Динамо зменшить ціну. Про це заявив президент Сампдорії.

Я погоджуся на підписання Супряги тільки в тому випадку, якщо ціна буде знижена. Інакше нам і говорити нема про що,

– сказав Ферреро.

За даними Transfermarkt, вартість Владислава складає 6 мільйонів євро. Супряга повністю втратив довіру Мірчі Луческу та немає багато ігрової практики. До цього усього додала і травма футболіста.