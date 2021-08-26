Нема такої квоти, – міністр спорту пояснив, чому із Килипко не поїхав тренер

Українська стрибунка з жердиною Марина Килипко виступала на Олімпіаді-2020 без свого тренера. Однак, він не міг поїхати з спортсменкою, адже немає відповідної квоти.

Про це в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. У штабі на українську збірну команду працювали всього 15 людей.

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Українська олімпійська команда складалась з 153 спортсменів. Крім того, як пояснив міністр, 50% за правилами міжнародного олімпійського комітету – це лікарі, масажисти та тренери.

Чому з Килипко не поїхав особистий тренер

Вадим Гутцай зауважив, що кожна федерація відповідає за підготовку своєї команди на Олімпійських іграх, визначає, хто із тренерів їде на Олімпійські ігри, затверджують і подають ці списки на розгляд міністерству і олімпійському комітету.

Не можливо везти на Олімпійські ігри особистих тренерів. Нема такої квоти по міжнародному олімпійському комітету. І це є реальний розрахунок. Тому така ситуація,

– наголосив він

Міністр додав, що федерація легкої атлетики прийняла рішення, що перші спортсмени, які входять у десятку світового рейтингу, будуть їхати з особистими тренерами. Всі, хто не попадають у десятку, – їм допомагатимуть інші тренери, що входять у делегацію легкої атлетики.

"Тому всі спортсмени, що йшли на медалі – були забезпечені повністю. І так федерація вирішила, що перші, хто є в світових дистанціях, вони були забезпечені тренерами. Так вони вирішили, так вирішила федерація. Якщо є питання – задавайте питання до федерації", – резюмував Гутцай.

Скандал через відсутність тренера Килипко: головне

Спортсменка Марина Килипко із сльозами на очах після свого виступу заявила, що їй завадила відсутність тренера.

"Чому тут немає мого особистого тренера? Я досі ні від кого не почула відповіді. Я просила, говорила, що мені потрібен тренер", – сказала вона.

Олімпійський призер Жан Беленюк на своїй сторінці в фейсбуці також прокоментував інцидент.

Натомість сам тренер спортсменки припустив, що не поїхав на Олімпійські ігри в Токіо через брак коштів.

За словами міністра, із 8 італійськими спортсменами з фехтування поїхали всього 3 тренери. Більше не надали квоти на тренерів.