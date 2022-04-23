Нехай грають у своєму смердючому чемпіонаті, – Нагорняк про ізоляцію російського спорту

Нагорняк: Росію треба ізолювати, тоді всьому світові полегшає

Головний тренер збірної України U-18 вірить у те, що Росія після нападу на Україну стане вигнанцем на усе життя. Це стосується російських атлетів, які продовжують мовчати про агресію їх рідної країни.

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Сергій Нагорняк заявив, що спортсменам країни-агресора потрібно показувати напрямок російського воєнного корабля. Він пригадав, що лише форвард футбольної збірної Федір Смолов висловив свою думку щодо війни.

Нагадаємо, що Смолов написав у своїх соцмережах "Ні війні", додавши прапорець України. Інших мовчазних спортсменів Нагорняк назвав біомасою. Наставник хоче, що росіяни могли виступати виключно у місцевому чемпіонаті.