Нехай грають у своєму смердючому чемпіонаті, – Нагорняк про ізоляцію російського спорту
Джерело:Zbirna.com
Колишній футболіст збірної України Сергій Нагорняк підтримав ізоляцію російського спорту від усього світу. Наставник закликав ізолювати від міжнародних змагань абсолютно усіх російських спортсменів.
Нагорняк: Росію треба ізолювати, тоді всьому світові полегшає
Головний тренер збірної України U-18 вірить у те, що Росія після нападу на Україну стане вигнанцем на усе життя. Це стосується російських атлетів, які продовжують мовчати про агресію їх рідної країни.
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Сергій Нагорняк заявив, що спортсменам країни-агресора потрібно показувати напрямок російського воєнного корабля. Він пригадав, що лише форвард футбольної збірної Федір Смолов висловив свою думку щодо війни.
Нагадаємо, що Смолов написав у своїх соцмережах "Ні війні", додавши прапорець України. Інших мовчазних спортсменів Нагорняк назвав біомасою. Наставник хоче, що росіяни могли виступати виключно у місцевому чемпіонаті.
Російських спортсменів слід відправляти за російським кораблем. Є лише одиниці тих, хто наважився висловитись проти війни. З футбольних людей лише Федір Смолов, якщо я не помиляюся, висловився проти цієї агресії. Решта – це біомаса. Нехай грають у своєму смердючому місцевому чемпіонаті. Повторюся, Росію треба ізолювати, тоді всьому світові полегшає,
– сказав Нагорняк.
У Росії вже відібрали фінал Ліги чемпіонів, який повинен був відбутись у Санкт-Петербурзі, а російські клуби були виключені з єврокубків.
- Сергій Нагорняк із серпня 2021 року очолює збірну України U-18. Паралельно з цих є радником в Епіцентрі з Дунаївців.
- До цього був помічником тренера у Дніпрі та керував українськими збірними різних вікових категорій.