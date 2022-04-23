Допомога від футбольного гранда
Дортмундська Боруссія та Баварія найбільше допомагають українському народу. Цього разу важливим та водночас зворушливим вчинком відзначився мюнхенський клуб.
Читайте також Ребров та Шевченко повернуться в Україну, щоб допомогти українцям перемогти окупантів
Баварія прийняла серйозне рішення. Чемпіон Німеччини оплатить житло на два роки українським біженцям з інвалідністю. На це титулований клуб виділив 200 тисяч євро. Цей благодійний проєкт розрахований на 15 переселенців, які втекли від війни у Мюнхен.
Також представники футбольного гранда допоможе в організації безкоштовних оздоровчих процедур на території клубних спортивних комплексів.
Нагадаємо, що на матчах Баварії постійно підтримують Україну, яка воює проти Росії. Капітан команди виходить на поле з синьо-жовтою капітанською пов'язкою.
У розташуванні клубу з Мюнхена вражені підтримкою місцевих жителів, волонтерів, які надають житло біженцям, допомагаю фінансово, тому теж вирішили доєднатись до доброї справи. Хоча влада Німеччини абсолютно відрізняється від звичайних німців.