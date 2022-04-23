Допомога від футбольного гранда

Дортмундська Боруссія та Баварія найбільше допомагають українському народу. Цього разу важливим та водночас зворушливим вчинком відзначився мюнхенський клуб.

Читайте також Ребров та Шевченко повернуться в Україну, щоб допомогти українцям перемогти окупантів

Баварія прийняла серйозне рішення. Чемпіон Німеччини оплатить житло на два роки українським біженцям з інвалідністю. На це титулований клуб виділив 200 тисяч євро. Цей благодійний проєкт розрахований на 15 переселенців, які втекли від війни у Мюнхен.

Також представники футбольного гранда допоможе в організації безкоштовних оздоровчих процедур на території клубних спортивних комплексів.