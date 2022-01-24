Негода в Туреччині мало не зірвала плани українських клубів

Туреччину накрила негода - в Стамбулі через снігопад не працював місцевий аеропорт. Це вплинуло і на українські команди.

Проблеми Дніпро-1

В неділю, 23 січня, на турецькі збори відправилися футболісти Дніпро-1. Клуб обрав готель поблизу Анталії на південному узбережжі Туреччини. Команда добиралася туди через Стамбул.

Читайте також Фатальний суперник Шевченка може стати його помічником в збірній Польщі

"Через аномальний снігопад на деякий час був паралізований аеропорт у Стамбулі, і наша команда туди прибула із суттєвою затримкою, запізнившись на пересадку до Анталії. Аби не втрачати день тренування в очікуванні наступних рейсів, було оперативно ухвалене рішення діставатися Середземномор’я автобусом", – повідомили в клубі.

Затримка для Ворскли

Аналогічна проблема виникла й у полтавської Ворскли, яка теж проведе турецьку частину зборів в Анталії. Команда планувала летіти за маршрутом Харків – Стамбул – Анталія. Втім, сніг, що випав у Стамбулі, зробив певні корективи, адже із Харкова літак вирушив із запізненням. Відповідно затримали й наступний рейс зі Стамбулу до середземноморського узбережжя.

Тож, замість того, щоб прибути до свого готелю ввечері, полтавці розквартирувалися вже пізно вночі.