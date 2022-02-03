"Не звик пропускати": чому Усик не зіграє на позиції голкіпера

Олександр Усик тимчасово змінить боксерські рукавички на футбольну форму та бутси. Чемпіон світу дебютує у футболі за клуб Полісся.

Лапін: Він терплячий

Непереможний український боксер поповнив клуб із Першої ліги України. Олександр Усик вже встиг провести з командою декілька тренувань на закордонному тренувальному зборі.

Цікаво Колишній чемпіон світу з боксу готовий зіграти проти Усика у футбол

Боксер дебютує у футболі на турнірі Winter Cup, який відбудеться у Туреччині. Директор промоутерської компанії Usyk 17 Promotions Сергій Лапін розповів про фізичну форму боксера та розкрив позицію, яку точно не займе на футбольному полі.

Усик вже має досвід у футболі. У дитинстві Олександр виступав за юнацьку команду Таврії з Сімферополя.

За його словами, чемпіон світу витримує усі навантаження, які дає тренерський штаб житомирського клубу. Лапін запевнив, що завдяки гарній формі Усик витримає на футбольному полі не лише 90 хвилин, а й додаткові тайми та серію пенальті.

Він терплячий. Буде готовий до додаткового часу і до пенальті. Якщо дивитися з боку безпеки, йому, звичайно, не рекомендується грати весь матч. Все ж таки у нього попереду серйозні боксерські поєдинки,

– відповів Лапін.

Ініціатором дебюту став президент Полісся

Усик не буде ризикувати здоров'ям. Не потрібно чекати від Олександра серйозної боротьби на полі та зіткнень. Адже попереду у боксера чемпіонські поєдинки. Директор промоутерської компанії пожартував, що боксер буде допомагати собі хіба що руками, адже він доволі габаритний футболіст.

Чому Усик вирішив провести міжсезоння у футболі? Ініціатором такої пропозиції став президент Полісся Геннадій Буткевич. Олександр з радістю пристав на таке запрошення. Боксер завжди мріяв зіграти за професійну дорослу команду.

Позиція не для Усика

Наразі ще невідомо, на якій позиції вийде Усик. На юнацькому рівні Олександр виступав на лівому фланзі півзахисту. Вже точно відома позиція, на якій боксер точно не зіграє. Боксер не стане у рамку воріт Полісся.

Точно не поставлять. Він не звик пропускати,

– додав Лапін.

Дебют Усика у футболі