Луческу – велика людина і тренер, не знаю, що треба ультрас Динамо, – Ракіцький

Колишній футболіст Шахтаря та збірної України Ярослав Ракіцький розповів про роботу з Мірчою Луческу. Румунський наставник у 2020 році несподівано очолив Динамо – принципового конкурента Шахтаря.

Ракіцький, який наразі виступає у Росії за Зеніт, зізнався, що здивувався приходом Луческу в Динамо.

До речі Ракіцький відвідав тренування академії Шахтаря: фото

Футболіст згадав, як дружина Луческу розповідала про любов свого чоловіка до футболу. Саме любов до футболу, припускає Ракіцький, змусила Луческу очолити киян.

"Але Містер – велика людина в спорті. Скільки він без роботи просидів? Рік точно. Дуже скучив за футболом. Нам його дружина в Шахтарі свого часу розповідала: "Коли ви у відпустці, він потихеньку вмирає, а коли команда з неї виходить – оживає". Ось він і прийняв таке рішення", – сказав Ярослав.

Ракіцький переконує, що не засуджує Луческу за рішення очолити Динамо.

Як на мене – це велика людина і тренер. Луческу дуже багато для мене зробив. І половину нашого Шахтаря зробив особистостями,

– зазначив захисник.

Також Ракіцький прокоментував реакцію вболівальників Шахтаря та Динамо.

"Якщо хтось говорить погане, значить, вони Луческу просто не поважають. Нехай в такому випадку краще на себе дивляться", – сказав Ярослав.

Ракіцький не розуміє, чому ультрас Динамо не сприймають Луческу. Як відомо, ультрас протестували проти призначення Луческу.

Читав, що ультрас Динамо не визнають Луческу. Що ви робите, якщо він вивів вас у Лігу чемпіонів, на першому місці в чемпіонаті команда йде? Згадайте, як було ще в минулому сезоні, коли Шахтарю можна було заздалегідь вішати золоті медалі. Так що не знаю, що їм треба,

– резюмував Ракіцький.

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