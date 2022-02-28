Не збезчестимо Україну, виходячи на те саме поле, що й Росія, – Федерація футболу США

Міжнародні спортивні активно реагують на повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Українців підтримала Федерація футболу США.

Федерація футболу США поширила офіційну заяву стосовно нападу Росії на Україну. Там засудили дії росіян.

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"Ми разом з народом України та чіткі в нашому засудженні жахливого та нелюдського вторгнення Росії. Ми не заплямуємо наш глобальний вид спорту", – написали у Федерації.

Не збезчестимо Україну, виходячи на те саме поле, що й Росія, незалежно від рівня змагань, доки не буде відновлено свободу та мир,

– йдеться у заяві.

Також є хороші новини від ФІФА та УЄФА. Тепер всі російські команди, як клубні, так і національні, будуть відсторонені від участі турнірах.

Євроліга теж тимчасово відсторонила російські клуби ЦСКА, Зеніт та УНІКС від участі в турнірі.