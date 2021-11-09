Не встиг прийти, як вже йде: Роналду задумався над тим, щоб покинути Манчестер Юнайтед
9 листопада 2021 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:Daily Express
Нападник Кріштіану Роналду може залишити Манчестер Юнайтед, якщо клуб не здобуде путівку до Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону.
За інформацією джерела, португальський форвард МЮ повернувся до клубу заради перемог і йому зовсім не хочеться грати у Лізі Європи, євротурнірі який вважається другим за значенням після Ліги чемпіонів.
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На даний момент Манчестер Юнайтед посідає шосте місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. В активі манкуніанців 17 набраних очок у 11 матчах.
Що відомо про перехід Роналду
- Манчестер Юнайтед підписав Роналду з Ювентуса в останній день трансферного вікна, хоча про перехід Кріштіану стало відомо ще 27 серпня.
- Португалець підписав контракт на два роки із можливістю продовження угоди ще на один рік.
- Зазначимо, що заробітна плата Кріштіану, крім бонусів, становить 480 тисяч фунтів на тиждень.
- У поточному сезоні АПЛ 36-річний Роналду у складі Манчестер Юнайтед провів вісім матчів та забив чотири м'ячі.