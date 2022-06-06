Не все в житті визначається результатом, – Шевченко підтримав збірну після поразки від Уельсу
Джерело:інстаграм Андрія Шевченка
Андрій Шевченко одним із перших прокоментував виступ збірної України у відборі на Мундіаль. Колишній наставник "синьо-жовтих" тепло підтримав хлопців після болючої поразки.
Шевченко: З високо піднятою головою та неймовірною гордістю
Український наставник виклав свіжу світлину збірної з поєдинку проти Уельсу. Андрій Шевченко тепло підтримав "синьо-жовтих", які бились на полі як справжні леви.
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Гра національної команди не розчарувала колишнього тренера збірної. А навпаки, Шевченко заявив, що з гордістю спостерігав за матчами України та пишається її шляхом у боротьбі за путівку у Катар. Також Андрій Миколайович подякував українським фанатам, які у двох виїзних матчах несамовито підтримували головну команду країни.
Шевченко додав, що не все у житті визначається результатом. Тепер підопічним Олександра Петракова не слід опускати руки, адже вже незабаром на них чекають нові перемоги на футбольному полі.
З високо піднятою головою та неймовірною гордістю! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками! Ви довели, що ми завжди будемо боротися до кінця не жаліючи себе! Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!,
– написав наставник.
Шлях збірної України до чемпіонату свтіу-2022
- У плей-офф відбору на Мундіаль Україна пройшла із другого місця з групи. У півфіналі наші хлопці переграли Шотландію, хоча багато хто не вірив у звитягу українців. "Синьо-жовті" "втерли усім носа" та пробились у вирішальний поєдинок. У воротах шотландців відзначались Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. У складі суперника забив Каллум Макгрегор. У підсумку – 1:3, перемога України.
- У ключовому матчі підопічні Петракова зустрілись із Уельсом. На жаль, дощовий Кардіфф не став щасливим для українців. Автогол Ярмоленка у першому таймі визначив останнього учасника Мундіалю. І це були валлійці (1:0).
- Українська збірна пролетіла повз Катар та буде готуватись до старту у груповому раунді Ліги націй, яке вже незабаром. Перший матч проти Ірландії відбудеться 8 червня.