Не вірив, що виграю медаль, – Кохан прокоментував 4 місце на Олімпіаді

Михайло Кохан зупинився за крок від нагород – 4 місце. І такий результат він показав у свої 20 років та ще й на дебютній Олімпіаді-2020.

"Їхав туди не туристом"

Михайло Кохан дав коментар після свого виступу на Олімпійських іграх. Українець не розраховував взяти медаль з метання молота. Більш амбітні плани в українського спортсмена вже на наступну Олімпіаду-2024, яка відбудеться у Парижі.

Як це було Наймолодший учасник у метанні молота з України Кохан посів 4 місце на Олімпіаді

Українець зізнався, що не їхав у Японію у статусі "туриста". У нього була свою мета, яку він виконав – метнув на свій результат та нав'язав гідну боротьбу грізним суперникам.

Михайло Кохан завершив виступ у Токіо з результатом 80.39 метра та став четвертим.

Ну так, я їхав туди не туристом. У мене була своя мета і, вважаю, я її виконав – метнув свій результат, гідно боровся зі своїми суперниками. Завдання було потрапити в фінал для початку. А там вже як складеться - адже ніхто не знає, що буде. Потрібно було показувати свій результат, а там буде так, як буде,

– розповів Кохан.

Українець знав, що польські спортсмени продемонструють чудовий результат. А от результат норвежця його дуже здивував: "Поляк Павел Файдек, він в сезоні майже 83 метри метав. Я думав, що для нього 80 метрів – це не особливо проблема. Ось він і метнув. А норвежець – це для всіх нонсенс. Він додав десь три метри до особистого рекорду. Від нього нічого такого не очікували".