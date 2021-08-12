"Ехал туда не туристом"

Михаил Кохан дал комментарий после своего выступления на Олимпийских играх. Украинец не рассчитывал взять медаль по метанию молота. Более амбициозные планы у украинского спортсмена уже на следующую Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже.

Как это было Самый молодой участник в метании молота с Украиной Кохан занял 4 место на Олимпиаде

Украинец признался, что не ехал в Японию в статусе "туриста". У него была свою цель, которую он выполнил – метнул на свой результат и навязал достойную борьбу грозным соперникам.

К слову. Михаил Кохан завершил выступление в Токио с результатом 80.39 метра и стал четвертым.

Ну да, я ехал туда не туристом. У меня была своя цель и, считаю, я ее выполнил – метнул свой результат, достойно боролся со своими соперниками. Задача была попасть в финал для начала. А там уже как получится – ведь никто не знает, что будет. Нужно показывать свой результат, а там будет так, как будет,

– рассказал Кохан.

Украинец знал, что польские спортсмены продемонстрируют превосходный результат. А вот результат норвежца его очень удивил: "Поляк Файдек, он в сезоне почти 83 метра метал. Я думал, что для него 80 метров – это не особо проблема. Вот он и метнул. А норвежец – это для всех нонсенс. Он добавил где-то три метра к личному рекорду. От него ничего такого не ожидали".