Не трансфер: чому Циганков пропустив благодійні матчі Динамо

Віктор Циганков неочікувано не зіграв за Динамо в останніх двох благодійних матчах. Один із лідерів команди отримав пошкодження.

Один із лідерів команди потрапив у лазарет

Київський клуб під час війни в Україні базується у Румунії. Велику роль у цьому відіграв головний наставник "біло-синіх" Мірча Луческу.

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Динамо вже провело п'ять благодійних матчів на підтримку України, здобувши три перемоги та розписавши дві мирові.

У поєдинках проти Боруссії Дортмунд та загребського Динамо не зіграв один із лідерів киян Віктор Циганков. Якщо у матчі проти "джмелів" Циганков був у заявці, але не з'явився на футбольному полі, то у наступній грі був вже поза списком гравців Динамо.

За інформацією Володимира Зверова, футболіст отримав незначну травму.

Наразі невідомо, чи відновиться Циганков до наступного благодійного матчу проти швейцарського Базеля (4 травня).