Не спілкуюсь з ними, вони не вірять мені, – Алієв розповів про зааганжованих батьків у Росії

Олександр Алієв, колишній футболіст Динамо Київ та збірної України розповів, як змінилися стосунки з сім'єю, яка живе в Росії, після початку війни.

Батьки потрапили під пропаганду

Алієв перестав спілкуватися зі своїми батьками на тлі вторгнення Росії до нашої країни. Спортсмен, який записався в територіальну оборону Києва, зізнався, що його родичі не вірять розповідям про те, що відбувається в Україні.

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"Я не обманюватиму, я скажу чесно. Спочатку я спілкувався з батьками. На даний момент я з ними не спілкуюся. Вони у себе по телевізору бачать все зовсім інше: що у нас тут фашисти, нацисти, мародери...

Так, мародерство є, але ми з цим боремося. Я їм пояснював, говорив, що був під кулями. Я не злякався і продовжую захищати далі цю країну. Мої батьки мені не вірять. І мені прикро від цього", – розповів колишній футболіст Динамо.

Раніше футболіст чітко дав зрозуміти, що не збирається залишати Україну.

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