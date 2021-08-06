Не роблю гучних заяв про завершення кар'єри, – олімпійський чемпіон Беленюк

Українські борці греко-римського стилю повернулись в Україну. Олімпійський чемпіон Жан Беленюк прокоментував свій виступ у Токіо.

"Щасливий, що вдалося потішити таку кількість українців"

6 серпня українських борців зустрілись в аеропорту "Бориспіль". Жан Беленюк поки що єдиний серед українських олімпійців, який підійнявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

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30-річний борець поділився враженнями від поїздки: "Відчуття дуже приємні, тому що така кількість людей зустрічає. Це дуже мотивує на те, щоб реалізовувати подібні амбітні задуми, вигравати подібні змагання. Я щасливий, що мені вдалося потішити таку кількість українців".

Після Олімпійських ігор спортсмен планує дати собі трохи часу на відпочинок. А вже з вересня 2021 року буде активніше займатись політичною кар'єрою. Спорт відійде на другий план та буде лише для того, щоб підтримувати фізичну форму.

"Треба знайти нову мотивацію, щоб продовжувати"

На запитання про кар'єру Жан конкретно не відповів. Беленюк не збирається робити якихось заяв про завершення кар'єри, але поки не знає, як складеться його майбутнє. Усі поставлені завдання спортсмен перед собою вже виконав, тому для продовження кар'єри йому потрібно знайти нову мотивацію.

Стосовно змагань, поки нічого не коментую, не хочу робити гучних заяв, що закінчую зі спортом, адже мені 30 років. Але поки не знаю. Мої амбітні цілі, які ставив перед собою з самого дитинства, зараз закриті. Треба знайти нову мотивацію, щоб продовжувати,

– розповів Беленюк.