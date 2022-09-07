Не пробачать поразки від Динамо Загреб: Тухеля звільнили з посади головного тренера Челсі

У вівторок, 6 вересня, Челсі у першому турі Ліги чемпіонів на виїзді програв Динамо Загреб – 0:1. Єдиний гол у матчі був забитий на початку першого тайму – відзначився Міслав Оршич.

Челсі звільнив Тухеля

Сенсаційна поразка не минула безслідно. У клубі повідомили про звільнення головного тренера Томаса Тухеля.

Варте уваги Результати матчів Ліги чемпіонів 6 вересня та відео голів

Також звільнили помічників 49-річного німця.

Тухель очолив лондонський клуб на початку 2021 року, виграв з командою Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу. Під керівництвом німецького фахівця Челсі провів 100 матчів, де здобув 62 перемоги, 19 нічиїх та 19 разів поступився.

В АПЛ лондонці стартували з трьох перемог, нічиєї та двох поразок. З 10 очками в активі команда розташувалася на 6-му місці.

Поки шукають заміну Тухелю, команду, ймовірно, тренуватиме асистент Ентоні Баррі. Фаворитом на місце Тухеля є головний тренер Брайтона Грем Поттер, під керівництвом якого в 6 турах АПЛ команда набрала 13 очок та йде четвертою.

Також Челсі може спробувати провести переговори з Маурісіо Почеттіно та Зінедіном Зіданом, які зараз знаходяться без роботи. Крім цього, може розглядатися кандидатура головного тренера Бенфіки Рогера Шмідта.

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