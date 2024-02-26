Не пов'язано із киянами: який улюблений клуб із дитинства та гравець таланта Динамо

Опорник Володимир Бражко став справжнім відкриттям для київського Динамо після відходу із клубу багаторічного капітана Сергія Сидорчука. Футболіст зацементував за собою місце у центрі поля киян.

22-річний футболіст доєднався до першої команди Динамо влітку 2023-го року. Володимир Бражко вже встиг провести у біло-синій футболці 19 поєдинків, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами. Дуже непогано, як для гравця опорної позиції.

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За кого вболівав та вболіває Бражко

Сам динамівець родом із Запоріжжя.

Перше в Україні самостійне лайфстайл-медіа на спортивну тематику назвав улюблену команду з дитинства Бражка та футболіста.

Володимир обрав команду із рідного міста – запорізький Металург. А от улюблений гравець не є родом із України. Виявилось, що улюбленим футболістом динамівця є лідер збірної Бельгії та англійського Манчестер Юнайтед Кевін Де Брюйне, який виступає на позиції атакувального півзахисника.

Контракт Бражка із Динамо розрахований до кінця червня 2028-го року.

25 лютого Володимир допоміг "біло-синім" здобути виїзну перемогу над харківським Металістом 1925 – 2:4. Бражко відіграв весь поєдинок. Цікаво, що рахунок у цьому матчі відкрив колишній динамівець Денис Гармаш, який підписав контракт із харків'янами до кінця поточного сезону-2023/2024.

Команда Олександра Шовковського набрала 31 бал, залишившись на 5-й позиції у турнірній таблиці УПЛ.

Металіст 1925 із 15 пунктами йде 12-м.

Вже 2 березня кияни проведуть свій перший домашній матч у 2024-му році. Підопічні СаШо прийматимуть одеський Чорноморець.