Не помітив футболіста та впав: арбітр зламав руку прямо під час матчу – відео
Джерело:24 канал
У матчі чемпіонату Аргентини Депортіво Майпу – Тигре стався неприємний та водночас курйозний випадок з головним арбітром. Хосе Каррерас зламав руку.
Прикра травма арбітра
Не так часто можна побачити заміну арбітра у футбольному поєдинку. Але не цього разу. Прикрість сталась з головним суддею поєдинку Хосе Каррерасом.
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У середині першого тайму арбітр рухався спиною вперед. Хосе не помітив, що на його шляху став футболіст, який присів, щоб зав'язати бутси.
У підсумку рефері спіткнувся на гравцеві, звалився на газон, тримаючись за руку, яку серйозно пошкодив. На допомогу судді миттєво прибігли медики, а матч був продовжений тільки після заміни головного арбітра на резервного.
Суддя отримав травму у грі: відео
- Відзначимо, що зустріч завершилась розгромною перемогою Тигре – 0:4. Вже у першому рахунок матчу був 0:3 на користь гостей.