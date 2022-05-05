Не підлягає відновленню, – у Десні розповіли про руйнування стадіону у Чернігові

Менеджер чернігівської Десни Дмитро Дорошко розповів про пошкодження домашнього стадіону клубу. Команда сподівається на допомогу дортмундської Боруссії та уряду Німеччини.

Дорошко: Складно зрозуміти, що у голові цих ідіотів

Менеджер чернігівського клубу не розуміє, чим заважав окупантам стадіон Десни. Він назвав представників російської армії "ідіотами".

До теми Боруссія Дортмунд та Німеччина допоможуть відновити зруйнований стадіон Десни у Чернігові

Чому бомбили саме стадіон – це складно зрозуміти, що у голові цих ідіотів. Чим заважав стадіон? Навіть не знаю, що на це відповісти,

– зазначив Дорошко.

За його словами російські військові зруйнували багато цивільних об'єктів у Чернігові. Їх не цікавили навіть військові об'єкти, запевняє менеджер.

"Також потрапив під обстріл: пологовий будинок, центр гемодіалізу, готель у центрі міста. Цілеспрямовано руйнували цивільні об'єкти. Усі військові частини у місті цілі", – сказав менеджер Десни.

Аварійний стан стадіону

Фахівець поділився сумними новинами щодо стану домашнього стадіону Десни. Він вважає, що він не підлягає відновленню.

"Я не є експертом з таких питань, але на вигляд скажу, що мені здається, він не підлягає відновленню. Це потрібно повністю все руйнувати й будувати із самого початку", – запевнив Дмитро.

Раніше повідомлялося, що Німеччина та дортмундська Боруссія клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пригадав свого колишнього гравця – Андрія Ярмоленка.

Українець виступав за німецький клуб у сезоні-2017/2018. У Бундеслізі він зіграв 18 матчів, де забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Ми прочитали заяву міністра, що дортмундська Боруссія разом з урядом Німеччини хочуть відновити стадіон. Це поки все, що відомо на сьогодні,

– зазначив представник чернігівської команди.

Окупанти зруйнували стадіон у Чернігові