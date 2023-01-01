"Не можу погано говорити про народ Росії: ексгравець Руха назвав росіян "миролюбними людьми"
Джерело:Libertatea
Український нападник Євген Бохашвілі прокоментував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Футболіст не вважає російський народ поганим та таким, який не хоче зупинити війну.
Євген Бохашвілі розповів, що його сім'я виїхала до Німеччини після 24 лютого у статусі біженців. Але не без проблем. Його рідні мають проблеми з візами. Також вихованець футбольного клубу Дніпро зізнався, що частини його родини живе у ворожій країні.
Читайте також "А шо такоє": Росія залишається в УЄФА
Бохашвілі: Частина моєї родини живе у Росії
"Моя родина зі Львова. Коли почалася війна, моя сім'я поїхала до Німеччини в якості біженців, але проблема з візами залишилася. Війна в Україні далека від завершення. Є моменти та нюанси. Бувають тижні із відносним затишшям, потім ситуація знову погіршується. Ніхто не знає, чим це скінчиться. Багато родин живуть окремо. Чоловіки змушені залишатися в Україні, решта членів родини поїхала, але повернутися поки що не можуть. Думаю, будь-хто, хто має сім'ю, розуміє, наскільки пригнічує ця ситуація. І ще, частина моєї родини живе у Росії", – сказав футболіст.
Бохашвілі додав, що його рідні не є стовідсотковими росіянами. Батько Євгена має грузинську кров, а мати – українка.
"Росіяни не хотіли цієї війни"
Мало того, що колишній нападник львівського Руха заявив, що росіяни не хотіли війни проти України, він ще й назвав народ країни-терориста "миролюбним". На думку Бохашвілі, звичайні росіяни не мають змоги зупинити повномасштабне вторгнення їх країни в Україну.
На щастя, український футболіст в інтерв'ю румунському виданню хоча б назвав війну війною, а не "спецоперацією".
Погані люди є скрізь у світі, так само, як скрізь є хороші люди. Росіяни не хотіли цієї війни! Я маю на увазі пересічних людей, а не політиків. Ця жахлива війна була і залишається політичною справою. Нормальна людина не може хотіти війни, вбивати. Я, наприклад, розрізняю простих росіян та Путіна і його людей. Я не можу погано говорити про російський народ, про переважну більшість росіян, яких я вважаю миролюбними людьми. На жаль, звичайні люди не можуть зупинити війну,
– заявив Бохашвілі.
Після цього скандального інтерв'ю залишився без команди.
Хто такий Євген Бохашвілі
- 29-річний нападник, який раніше пограв за цілу гору українських клубів – Дніпро, Кривбас, Карпати, Рух, Волинь, Нафтовик.
- Останнім його українським клубом у кар'єрі був львівський Рух, за який він пограв протягом року (2017 – 2018 роки).
- За кордоном пограв за Торпедо Кутаїсі, Мінськ, ПСС Слеман, Паханг, Персіпуру, Намдинь та Оцелул.
- У сезоні-2022/2023 провів 13 матчів, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.