"Не можемо втомитися": Зінченко розповів про обов'язок усіх українських спортсменів

Гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченко дав велике інтерв'ю британському виданню The Athletic. Українець вчергове нагадав світу про кровопролитну війну в Україні.

Російські терористи шокували весь світ, розпочавши повномасштабну війну проти України. Проте поступово мешканці мирних країн почали забувати про події в нашій державі.

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Зінченко: Чого Росія намагається досягти

Цього не можна допустити, вважає Олександр Зінченко. Лідер "канонірів" зізнався, що мріє повернутися в Україну та бути разом зі своїм народом.

Я кажу собі і своїй дружині, що дуже хочу бути в Україні, тому що це моя батьківщина. Дивлячись і слідкуючи за новинами, де майже кожного дня люди гинуть без жодної причини, ви просто запитуєте себе: чого Росія намагається досягти?,

– сказав Зінченко.

Українські спортсмени повинні за кожної нагоди нагадувати світу про війну в Україні. Крім того, завдяки перемогам на спортивних майданчиках, назва нашої країни буде на вустах громадян інших країн.

"Можливо, деякі люди втомилися від цього, але всі ми, українці в усьому світі… ми не можемо втомитися від цього, тому що це наше життя, це наша країна. Дуже важко бути далеко від своєї країни кожного дня. Нам потрібно більше говорити про це, і це те, що ми намагаємося робити.

Українці, які грають за кордоном у футбол, теніс, бокс — ми повинні представляти нашу країну. Це наш обов’язок. Кожен, хто має український паспорт, повинен робити все можливе, щоб ця перемога стала набагато ближчою. Будь-які перемоги українців дарують великі емоції людям, які там борються за нашу свободу. Багато героїв на передовій дивляться футбол", – зазначив Зінченко.