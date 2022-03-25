Не міг не піти з Краснодара, доки в Україні вмирають люди, – польський футболіст Крихов'як

Вже колишній польський легіонер Краснодара Гжегож Крихов'як покинув російський клуб одразу після того, як Росія напала на Україну. Футболіст пояснив своє рішення.

Крихов'як: Це було тяжке, але очевидне рішення

32-річний польський опорник змінив російський Краснодар на грецький АЕК. Таким вчинком Гжегож Крихов'як висловив свою підтримку Україні, яка потерпає від нападу російської орди.

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Футболіст збірної Польщі пояснив своє рішення покинути чемпіонат країни-агресора. За словами Крихов'яка, таке рішення було логічним, адже він не міг виступати у Росії, коли в Україні гинуть люди.

Це було тяжке, але очевидне рішення. З початком війни я уважно стежив за тим, що відбувається в сусідній країні. Наслідки війни для всього світу, особливо для України, є і будуть величезними. Там гинуть звичайні люди, діти. На це складно дивитися, серце розривається, я не міг зробити інакше, тому пішов. Чи це був особистий протест? Не хочу так називати. Я відчував усередині, що це просто потрібно. З повним розумінням наслідків, які можуть впасти на мене. Це було моє моральне особисте рішення,

– заявив польський футболіст.

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Гжегож спростував інформацію про те, що він був ініціатором бойкоту легіонерів Краснодара. Крихов'як запевнив, що ніколи у житті нікого не вмовляв покинути команду. Більшість гравців самостійно вирішили покинути чи розірвати контракт із російським клубом.