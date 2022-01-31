Не лише Евертон: хто ще хоче купити Яремчука в Бенфіки

Український нападник Роман Яремчук може покинути португальську Бенфіку. На форварда вже є ряд претендентів.

Перший про можливий трансфер Яремча заявило видання Correio de Manha. Там переконують, що керівництво Бенфіки залишилося незадоволено гравцем, і хоче його позбутися. Ціна питання – 17 мільйонів євро. Саме в стільки обійшовся його трансфер влітку 2021 року з Гента до Бенфіки.

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Видання одразу назвало і головного претендента на Яремчука – це англійський Евертон. В січні 2022 року туди перейшов ще один українець Віталій Миколенко.

Варто додати, що Миколенко та Яремчук – хороші друзі ще з часів виступів за юнацькі команди Динамо, хоча вони виступали в різних вікових категоріях. Вони навіть часто відправляються на відпочинок разом.

Та Евертон – не єдиний кандидат. Ще влітку 2021 року Яремчук міг перейти в італійську Рому. Телеграм-канал vZbirna пише, що "вовки" тоді проявляли зацікавленість щодо його придбання. І поки воно нікуди не зникло, тож влітку 2022 року вони знову можуть спробувати його підписати.