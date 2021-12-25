Не кинув Шевченка у біді: капітан Дженоа не перейде у клуб із Канади

Дженоа могла втратити лідера команди Доменіко Крішито. Але футболіст не пішов із клубу у складний час.

Шевченко може не хвилюватись

Канадське Торонто намагався переманити у свою команду капітана Дженоа Доменіко Крішито. Однак досвідчений 35-річний футболіст відмовився від переїзду з Серії А у МЛС.

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Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра. У Дженоа і так величезні проблеми у першій частині сезону. А трансфер лідера ще б більше вдарив по команді.

Контракт Крішито з Дженоа розрахований 30 червня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 1,5 мільйона євро.

Цікаво, що Крішито став не єдиним гравцем Серії А, яким цікавиться Торонто. Боси канадського клубу хочуть бачити у своїй команді ще одного лідера, але цього разу вже Наполі, Лоренцо Інсіньє.

Дженоа після 19 турів Серії А перебуває у зоні вильоту – 18 місце та 11 очок. Навіть прихід Андрія Шевченка до керма команди поки що ще не став рятівним колом для "грифонів".

Клуб із Генуї під керівництвом українця провів вже вісім матчів, у яких здобув лише одну перемогу, двічі зіграв внічию та зазнав п'ять поразок.

В останньому поєдинку Дженоа вдома втримала нульову мирову з Аталантою Руслана Маліновського. Це була остання зустріч генуезців у 2021 році.

Кар'єра Крішито у Дженоа