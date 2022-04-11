Не кинув Шахтар: Фенербахче спробував переманити у свій клуб Де Дзербі

Турецьке Фенербахче хотіло скористатись війною в Україні та перехопити у Шахтаря Роберто Де Дзербі. Але перемовини невдало закінчились для турецького клубу.

Три кандидати – три відмови

Керівництво турецького клубу розглядало одразу декілька кандидатів на посаду головного тренера команди. Однак потягнути фінансові вподобання претендентів Фенербахче не зміг.

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"Жовті канарки" бачили серед кандидатів навіть Роберто Де Дзербі. Але італійський фахівець, який має чинний контракт із Шахтарем, захотів отримувати 5 мільйонів євро. Така сума не по зубах для Фенербахче, тому перемовини закінчились провалом.

Серед суперників Де Дзербі були титуловані Йоахім Льов та Жорже Жезуш. Але забаганки тренерів у фінансовій частині теж не влаштували босів Фенербахче.

Фенербачхе після 32 турів із 59 очками посідає 2-ге місце у турецькій Суперлізі.

Тренерська робота Де Дзербі у Шахтарі