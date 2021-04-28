Не гравець вирішує, скільки буде тут грати, – тренер Легії про конфлікт з нападником Динамо

Орендна угода нападника Динамо Назарія Русина з Легією потрохи підходить до свого завершення. Футболіст швидше за все повернеться у Київ.

Майбутнє Русина під питанням

Головний наставник Легії Чеслав Міхневич розповів про майбутнє орендований у Динамо Назарія Русина та Артема Шабанова. Футболісти швидше за все повернуться у київський клуб.

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Тренерський штаб залишився задоволений роботою центрбека Шабанова. Один із лідерів сезону був готовий підписати повноцінний контракт із футболістом. Однак каменем спотикання стане фінансова частина угоди.

Артем ще й отримав травму у грі проти Леха, яка достроково завершила сезон для українця. Щодо Русина, то тут справи гірші. Характер у динамівця виявився складним.

Русин? Я сказав йому, що він буде конкурувати з найкращим бомбардиром ліги – Пекхартом. Я розповів йому, яке його положення у клубі, що я не буду виключати з заявку когось, хто тренувався з нами з січня лише через те, що до нас приїхав Русин з Динамо,

– заявив тренер.

Наставник запитав футболіста, які умови йому пообіцяв його агент, чи сподівається Русин, що стане основним форвардом польського клубу.

"Подальша робота з Русином? Я не відмовляюся від жодного гравця. Я пережив різні історії, я не ображаюся. Важливо, щоб гравець розумів ієрархію всередині клубу. Не гравець вирішує, скільки він буде грати. Жоден тренер собі цього не дозволить. Я також не знаю, чи хоче він тут залишитися. Можливо, він буде шукати інші варіанти. Не знаю, яким буде його майбутнє", – сказав Міхневич.

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