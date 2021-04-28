Не гравець вирішує, скільки буде тут грати, – тренер Легії про конфлікт з нападником Динамо

Орендна угода нападника Динамо Назарія Русина з Легією потрохи підходить до свого завершення. Футболіст швидше за все повернеться у Київ.
Майбутнє Русина під питанням
Головний наставник Легії Чеслав Міхневич розповів про майбутнє орендований у Динамо Назарія Русина та Артема Шабанова. Футболісти швидше за все повернуться у київський клуб.
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Тренерський штаб залишився задоволений роботою центрбека Шабанова. Один із лідерів сезону був готовий підписати повноцінний контракт із футболістом. Однак каменем спотикання стане фінансова частина угоди.
Артем ще й отримав травму у грі проти Леха, яка достроково завершила сезон для українця. Щодо Русина, то тут справи гірші. Характер у динамівця виявився складним.
Русин? Я сказав йому, що він буде конкурувати з найкращим бомбардиром ліги – Пекхартом. Я розповів йому, яке його положення у клубі, що я не буду виключати з заявку когось, хто тренувався з нами з січня лише через те, що до нас приїхав Русин з Динамо,
– заявив тренер.
Наставник запитав футболіста, які умови йому пообіцяв його агент, чи сподівається Русин, що стане основним форвардом польського клубу.
"Подальша робота з Русином? Я не відмовляюся від жодного гравця. Я пережив різні історії, я не ображаюся. Важливо, щоб гравець розумів ієрархію всередині клубу. Не гравець вирішує, скільки він буде грати. Жоден тренер собі цього не дозволить. Я також не знаю, чи хоче він тут залишитися. Можливо, він буде шукати інші варіанти. Не знаю, яким буде його майбутнє", – сказав Міхневич.
Конфлікт між Русином та Легією
- Футболіст перейшов на правах оренди з Динамо у польський клуб до кінця цього сезону. Назарій поїхав у Легію за ігровою практикою, але стосунки між сторонами зі старту не склались.
- Тренерський штаб дозволив нападнику підтримувати форму у дублі, щоб бути у гарній формі та готуватись до повних матчів. Динамівець заявив, що не хоче грати за другу команду. Русин боявся отримати травму на полях, де грає дубль Легії. Такий вчинок гравця було розцінено як бойкот. Тому українця перевели у дубль. Тепер футболіст змушений задовільнятись лише виступами за Легію-2.
- Нещодавно Назарій забив за дубль у контрольному спарингу проти головної команди Легії.
- У цьому сезоні Русин відіграв у футболці Легії лише 2 поєдинки, у яких не відзначився результативними діями.