Не футбол, а водне поло: у Туреччині гравці грали на полі з величезною калюжею – курйозне відео

Матч юнацьких турецький команд між Антальяспором та Трабзонспором міг бути зірваний через погодні умови. Гравці таки вийшли на футбольне поле, яке було схоже більше на басейн.

Складно назвати цей газон футбольним полем

Схоже, що перед поєдинком головний суддя матчу не дивився на стан поля та дав "добро" на проведення цього матчу. Хоча поле було у жахливому стані, а на одній із його частину була одна величезна калюжа.

Дивіться також Ібрагімович ударом через себе врятував Мілан на 90+2 хвилині і вписав себе в історію: відео голу

Все через те, що напередодні гри у Туреччині була сильна злива. Однак командам довелось використовувати не лише футбольні навички, а й здібності з пляжного футболу.

Коли м'яч потрапляв у цю ділянку газону, то футбол перетворювався у яку боротьбу. Футболісти намагались куди-небудь відкинути м'яч, щоб витягнути його з цієї калюжі. У цьому епізоді ніхто б не заздрив футболістам Трабзонспора та Антальяспора.

Відео епізоду з матчу