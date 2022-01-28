Не дозволили сходити в туалет, – гравець збірної Аргентини про "гостинність" у Чилі

Збірна Аргентини на виїзді здобула мінімальну перемогу над національною командою Чилі у матчі відбірного циклу чемпіонату світу-2022. Та гості залишилися не в захваті від зустрічі своїх суперників.

Без води та кондиціонерів

Півзахисник збірної Аргентини Родріго де Пауль розповів про трудності, з якими зіштовхнулася команда перед поєдинком. Футболіст розкритикував гостинність чилійських представників.

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Організатори навіть не дозволили нам сходити в туалет, коли ми вийшли з літака. Вони відключили наші кондиціонери, ми не мали води, вони включали сирени протягом усього нашого перебування тут,

– сказав аргентинець.

На думку гравця, представники Чилі не доклали зусиль для того, аби футболісти зі збірної Аргентини почували себе комфортно.

"Я не кажу, що це правильно чи неправильно, але ми в Аргентині намагаємося робити так, щоб кожна команда, яка приїхала до нашої країни, почувалася максимально комфортно. Потрібно перемагати на полі", – додав футболіст.

На навіть попри не надто гостинне прийняття, збірній Аргентині вдалося перемогти чилійців (2:1).