Не для піару, а щоб бути прикладом, – воротар Динамо Бойко показав, як допомагає Україні
Джерело:інстаграм Дениса Бойка
Голкіпер збірної України та Динамо Денис Бойко займається волонтерством. Футболіст показав, як допомагає Україні з перших днів війни проти Росії.
Бойко: У нас фантастична країна і волонтерський рух
Воротар київського клубу відправив першу машину до розподільного центру міста Узин, куди звозять людей евакуйованих із зони бойових дій, і є гостра потреба у їжі та засобах особистої гігієни. Денис Бойко подякував за логістику.
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Динамівець зазначив, що публічно показує свої справи не для піару, а для того, щоб стати прикладом для інших. Бойко приємно вражений добрий серцем українців, які щодня волонтерять.
У нас фантастична країна і волонтерський рух, про який можна писати книги. Тепер публікуватиму короткі звіти. Якщо це втягне у цей процес хоча б одну людину, значить я все це публікую не дарма!,
– написав Бойко.
Допомога від Дениса Бойка / Фото з інстаграму футболіста
- У сезоні-2021/2022 Бойко зіграв 6 матчів, у яких пропустив 4 голи та відіграв 4 матчі на нуль.
- Нагадаємо, що з початком війни в Україні Динамо переїхало у Дрогобич, що у Львівській області.