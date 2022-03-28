Не для піару, а щоб бути прикладом, – воротар Динамо Бойко показав, як допомагає Україні

28 березня 2022 , 13:31
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Дениса Бойка

Голкіпер збірної України та Динамо Денис Бойко займається волонтерством. Футболіст показав, як допомагає Україні з перших днів війни проти Росії.

Бойко: У нас фантастична країна і волонтерський рух

Воротар київського клубу відправив першу машину до розподільного центру міста Узин, куди звозять людей евакуйованих із зони бойових дій, і є гостра потреба у їжі та засобах особистої гігієни. Денис Бойко подякував за логістику.

Читайте також Ніколи в житті так не пишався тим, що я українець, – голкіпер Динамо Бойко

Динамівець зазначив, що публічно показує свої справи не для піару, а для того, щоб стати прикладом для інших. Бойко приємно вражений добрий серцем українців, які щодня волонтерять.

У нас фантастична країна і волонтерський рух, про який можна писати книги. Тепер публікуватиму короткі звіти. Якщо це втягне у цей процес хоча б одну людину, значить я все це публікую не дарма!,
– написав Бойко.


Допомога від Дениса Бойка / Фото з інстаграму футболіста

  • У сезоні-2021/2022 Бойко зіграв 6 матчів, у яких пропустив 4 голи та відіграв 4 матчі на нуль.
  • Нагадаємо, що з початком війни в Україні Динамо переїхало у Дрогобич, що у Львівській області.
Автор: Софія Кулай