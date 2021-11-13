А чи не було офсайду: сумнівний третій гол Фінляндії – кадр із матчу
Джерело:24 канал
Фінляндія впевнено переграла Боснію і Герцеговину у відборі чемпіонату світу-2022. Третій гол фінів був доволі спірним.
Був офсайд чи ні
Боснійці не змогли розраховувати на допомогу свого лідера та капітана Едіна Джеко. Тому гра Боснії і Герцеговину була далеко від ідеальної. Фіни видали потужний матч, хоча грали у меншості з 37-ї хвилини.
Детальніше Фінляндія у меншості несподівано перемогла боснійців, випередивши Україну у групі D
Але навіть цим не скористались господарі. Фіни довели рахунок до 1:3, але третє взяття воріт на 73-й хвилині викликало сумніви. Деніел О'Шонессі замкнув передачу зі штрафного. Головний арбітр зустрічі з Англії Майкл Олівер перевірив момент за допомогою ВАР, але після відеоповтору взяття воріт не було скасоване.
Але у трансляції цей епізод можна розглядати "на тоненького". На фото автор голу у складі фінів перебуває на дальній стійці. Його рука ближче до воріт суперника, ніж усі гравці фінської збірної. Але помічники на ВАР вирішили, що гол потрібно зараховувати.
Спірний гол Фінляндії / Скриншот із трансляції
Це взяття воріт стало вже 10-м від фінів у відборі чемпіонату світу-2022 при восьми пропущених. Фінляндія продовжує боротьбу за 2 місце у групі D. На цю сходинку до останнього туру претендуватиме Україна, яка з 7 балами йде третьою. У "синьо-жовтих" статистика забити та пропущених голів складає 9:10.
Гол О'Шонессі: відео
- В останньому матчі підопічні Олександра Петракова зіграють на виїзді проти боснійців, які втратили усі шанси на плей-офф. Матч відбудеться 16 листопада.
- Фінляндія вдома прийме Францію (16 листопада).
- Україні потрібно перемагати суперника та розраховувати, що французи будуть святкувати виїзну звитягу.