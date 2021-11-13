А чи не було офсайду: сумнівний третій гол Фінляндії – кадр із матчу

Фінляндія впевнено переграла Боснію і Герцеговину у відборі чемпіонату світу-2022. Третій гол фінів був доволі спірним.

Був офсайд чи ні

Боснійці не змогли розраховувати на допомогу свого лідера та капітана Едіна Джеко. Тому гра Боснії і Герцеговину була далеко від ідеальної. Фіни видали потужний матч, хоча грали у меншості з 37-ї хвилини.

Детальніше Фінляндія у меншості несподівано перемогла боснійців, випередивши Україну у групі D

Але навіть цим не скористались господарі. Фіни довели рахунок до 1:3, але третє взяття воріт на 73-й хвилині викликало сумніви. Деніел О'Шонессі замкнув передачу зі штрафного. Головний арбітр зустрічі з Англії Майкл Олівер перевірив момент за допомогою ВАР, але після відеоповтору взяття воріт не було скасоване.

Але у трансляції цей епізод можна розглядати "на тоненького". На фото автор голу у складі фінів перебуває на дальній стійці. Його рука ближче до воріт суперника, ніж усі гравці фінської збірної. Але помічники на ВАР вирішили, що гол потрібно зараховувати.



Спірний гол Фінляндії / Скриншот із трансляції

Це взяття воріт стало вже 10-м від фінів у відборі чемпіонату світу-2022 при восьми пропущених. Фінляндія продовжує боротьбу за 2 місце у групі D. На цю сходинку до останнього туру претендуватиме Україна, яка з 7 балами йде третьою. У "синьо-жовтих" статистика забити та пропущених голів складає 9:10.

Гол О'Шонессі: відео