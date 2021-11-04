Не було грошей на зал, тому взимку тренувалась на вулиці, – перша українка в UFC Мороз
Джерело:інстаграм Марини Мороз
Боєць змішаних єдиноборств із України Марина Мороз активно готується до своїх наступних поєдинків. 30-річна спортсменка розповіла про складні умови для тренувань на початку її кар'єри.
Труднощі на початку кар'єри
Перша українка в UFC виклала відео на своїй сторінці в інстаграмі з тренування на одному з американських пляжів. Марина Мороз запитала своїх підписників, чи подобається їм тренуватись на пляжі.
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Також українка додала, що мала труднощі з приміщенням для занять. На початку своєї кар'єри Марина через брак коштів навіть взимку була змушена тренуватись на вулиці.
Вам подобається тренуватися на пляжі? Давним-давно, коли я починала займатися ММА, я не мала грошей, щоб платити за спортзал, я тренувалася на вулиці взимку,
– написала Мороз.
Також вона у жартівливій формі додала: "Позаймалася із гирею, одягнувши багато теплого одягу". Хоча на відео видно, що спортсменка займається лише в одному купальнику. Дівчина активно готується до наступних поєдинків.
Тренування Мороз у США: відео
- Востаннє Мороз проводила бій у березні 2020 року на турнірі UFC Fight Night 170. У тій зустрічі Марина за суддівськими записками перемогла бразилійку Майру Буено Сілву. Для українки ця перемога стала ювілейною 10-ю при трьох поразках у пасиві.
- Українка не поспішає організовувати свій наступний бій. Марина вже вчетверте за останні 6 місяців скасовує свій майбутній поєдинок. 16 жовтня вона повинна була провести двобій проти Луани Кароліни. Спортсменка не повідомляла причину своїх відмов.