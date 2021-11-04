Не було грошей на зал, тому взимку тренувалась на вулиці, – перша українка в UFC Мороз

Боєць змішаних єдиноборств із України Марина Мороз активно готується до своїх наступних поєдинків. 30-річна спортсменка розповіла про складні умови для тренувань на початку її кар'єри.

Труднощі на початку кар'єри

Перша українка в UFC виклала відео на своїй сторінці в інстаграмі з тренування на одному з американських пляжів. Марина Мороз запитала своїх підписників, чи подобається їм тренуватись на пляжі.

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Також українка додала, що мала труднощі з приміщенням для занять. На початку своєї кар'єри Марина через брак коштів навіть взимку була змушена тренуватись на вулиці.

Вам подобається тренуватися на пляжі? Давним-давно, коли я починала займатися ММА, я не мала грошей, щоб платити за спортзал, я тренувалася на вулиці взимку,

– написала Мороз.

Також вона у жартівливій формі додала: "Позаймалася із гирею, одягнувши багато теплого одягу". Хоча на відео видно, що спортсменка займається лише в одному купальнику. Дівчина активно готується до наступних поєдинків.

Тренування Мороз у США: відео