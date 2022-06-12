"Не буду плакати, я мужик": Бущан оригінально подякував Пятову за кар'єру у збірній
Джерело:інстаграм Георгія Бущана
Збірна України 11 червня зіграла у другому поєдинку Ліги націй-2022/2023. Для голкіпера Андрія Пятова це був останній матч у футболці "синьо-жовтих".
Бущан присвятив Пятову кумедний мем
Ще до початку матч у своєму інстаграмі голкіпер повідомив, що матч проти Вірменії стане останнім для нього у національній команді. Гравець провів на полі всі 90 хвилин та не пропустив жодного м'яча.
До теми Я тепер їхній уболівальник, – Пятов прокоментував останній матч у футболці "синьо-жовтих"
Збірна України тріумфувала у матчі проти вірменів, забивши три голи суперникам.
Після фінального свистка уся національна команда підійшла до Пятова, щоб подякувати йому за виступи у головній команді країни.
Андрій прокоментував закінчення своєї кар'єри у збірній України. Він наголосив, що про таке прощання з командою можна тільки мріяти.
У наступному матчі "синьо-жовті" зіграють проти Ірландії. Пятов буде спостерігати за цією грою вже біля екрану телевізора.
Голкіпер Динамо та збірної України Георгій Бущан зворушливо подякував своєму колезі за виступи у національній команді та присвятив Пятову мем.
Дякую за чудову історію у збірній. Все решта ти знаєш,
– написав Бущан.
Кумедний мем від Бущана / Фото з інстаграму голкіпера
До привітань доєднався ще один голкіпер – Андрій Лунін. Він опублікував світлину разом з легендарним воротарем.
Легенда. Дякую тобі за усе, за допомогу, за поради та підтримку. Ще дивився по телевізору за твоєю грою, а зараз щасливий, що знайомий з тобою та мав змогу працювати з тобою. Успіху на новому етапі твого життя,
– написав Лунін.
Лунін звернувся до Пятова / Фото з інстаграму Андрія