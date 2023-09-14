Гранди не вразили: УПЛ оголосила імена найкращого гравця та тренера за липень-серпень

В Українській Прем'єр-лізі протягом літньої частини сезону було зіграно 5 турів. За їх результатами було обрано футболіста та тренера, які найбільше вразили на початку кампанії-2023/2024.

Голосування відбувалося у 2 етапи. Спочатку спортивні сайти називали претендентів у обох номінаціях, після чого було сформавано фінальні четвірки, за які могли віддати свої голоси усі вболівальники.

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Серед 8 кандидатів від грандів УПЛ були лише представники Шахтаря

За результатами першого етапу до топ-4 найкращих футболістів потрапили: Кирило Фесюн (Колос), Дмитро Криськів (Шахтар), Іван Дібанго (Кривбас), Юрій Климчук (Рух).

У голосуванні за найкращого тренера взяли участь: Віталій Пономарьов (Рух), Юрій Вернидуб (Кривбас), Патрік ван Леувен (Шахтар), Роман Григорчук (Чорноморець).

За результатами вибору уболівальників перемогу здобули представники Кривбаса та Чорноморця.

Найкращий футболіст (відсотки голосів)

Іван Дібанго – 50.9 Юрій Климчук – 33.2 Дмитро Криськів – 10.7 Кирило Фесюн – 5.2.

Найкращий тренер

Роман Григорчук – 43.8 Юрій Вернидуб – 32.3 Віталій Пономарьов – 20.9 Патрік Ван Леувен – 3.

Іван Дібанго віддав 3 асисти, чим допоміг криворізькому клубу піднятися на проміжне третє місце в турнірній таблиці. Григорчук з одеським клубом наразі посідає шосте місце, маючи у своєму активі по 3 перемоги та поразки, серед яких виділяється тріумф у матчі з Динамо з рахунком 3:2.