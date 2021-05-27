Назріли зміни: УЄФА планує скасувати правило виїзного гола

27 травня 2021 , 05:13
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Джерело:

The Times

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розгляне можливість повного скасування правила виїзного гола для єврокубків.

28 травня це питання буде розглянуто на засіданні комітету з клубних змагань. Якщо ця пропозиція отримає достатню підтримку, то в УЄФА почнуть процес зміни цього правила.

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Правило виїзного голу: коротко

  • У квітні повідомлялося, що УЄФА планує внести серйозні зміни в кращу результативність на виїзді на наступний сезон.
  • За новими правилами голи на виїзді будуть враховуватися тільки в основний час обох матчів. Якщо за підсумками двох зустрічей буде призначено додатковий час, команда, яка грає в гостях, не матиме переваги виїзного гола.
  • Правило виїзного гола діє з 1965 року. Згідно з ним, у двоматчевому протистоянні на виліт за рівного рахунку перевагу отримує та команда, яка забила більше м'ячів у гостях.
Автор: Юрій Семенюк