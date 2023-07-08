Найкращий бомбардир Зорі зацікавив клуб Чемпіоншипу: форварда планує перехопити Шахтар

Колишній тренер Зорі Патрік ван Леувен реанімував кар'єру Назарія Русина. Нападник знову повернувся в топ-бомбардирів та потрапив на олівець низки клубів.

Англійський Сандерленд зацікавлений у підписанні нападника Зорі та збірної України Назарія Русина. Про це повідомляє ТаТоТаке.

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Варіанти для Русина

У минулому чемпіонаті Сандерленд фінішував на 6 місці в Чемпіоншипі – другому за силою дивізіоні Англії. "Чорні коти", які 6 разів ставали чемпіонами Британії, ставлять за мету повернутися в АПЛ. Допомогти Сандерленду виконати завдання повинен український форвард.

Це не єдиний варіант продовження кар'єри форварда. Новий наставник Шахтаря Патрік ван Леувен, який чудово знає можливості Русина, бажає бачити Назарія у складі "гірників".

Русин у Зорі