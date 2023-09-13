Зірвав оплески нових одноклубників: Русин забив вольовий гол на тренуванні Сандерленда – відео

Український форвард Назарій Русин готується до дебюту за свою нову команду. Нападник вже встиг провести перше тренування на базі Сандерленда.

Англійський Сандерленд лише через 13 днів після підписання презентував українського форварда Назарія Русина. Одразу після офіційної церемонії українець вирушив на перше тренування.

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Назарій одразу влився в колектив та заслужив повагу партнерів за свої бійцівські якості. В одному з епізодів тренування форвард до кінця поборовся за м'яч і в підкаті відправив смугастого в маленькі ворота.

Такі дії новачка викликали захоплення в нових одноклубників Русина, які нагородили його оплесками.

Відео голу Русина на тренуванні

Нагадаємо, що Сандерленд в останній день літнього трансферного вікна оголосив про підписання Русина. За трансфер українця "чорні коти" заплатили Зорі 2,5 мільйони євро. Через труднощі з оформенням документів Назарій лише 13 вересня був презентований в якості гравця Сандерленда.

Дебют українського форварда очікується 16 вересня, коли Сандерленд в матчі 6-го туру Чемпіоншипу гратиме на виїзді проти КПР.