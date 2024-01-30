Нападник збірної України оформив дубль за 6 хвилин в Англії: феєричне відео

У понеділок, 29 січня, Сандерленд U-21 зіграв на виїзді проти Лідса U-21 у рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги 2. Назарій Русин відзначився двома голами у воротах господарів.

Обидва голи український форвард забив у першому таймі матчу проти Лідса. Вже на 16-й хвилині друга команда Сандерленда розмочила нулі на табло завдяки м'ячу Джонса 0:1. Далі за справу взявся Назарій Русин, передає 24 Канал.

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Швидкий дубль українця

Шість хвилин знадобилось українцю, аби оформити дубль. Спершу Назарій продемонстрував техніку та володіння м'ячем, пробивши з-під суперника.

А вже у своєму другому взятті воріт господарів відгукнувся на передачу на хід, відірвався від оборонців Лідса, "пошив у дурні" голкіпера та зробив рахунок матчу розгромним – 0:3 на користь Сандерленда U-21.

Відео дублю Русина за Сандерленд U-21

У поточному сезоні-2023/2024 Русин взяв участь у 17 матчах, у яких забив 4 голи (3 з яких за другу команду Сандерленда) та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, що українець у вересні 2023-го року підписав контракт із "чорними котами" – до кінця червня 2027-го року. Також є опція пролонгації угоди ще на рік. Але заграв нападник не одразу. Все через проблеми із документами.

24 вересня 2023 року провів свій перший матч в Англії.

Перша команда Сандерленда йде лише на 7-му місці у Чемпіоншипі, набравши 43 бали у 29-ти зіграних поєдинках. Натомість Сандерленд U-21 із 20 очками посідає 5-ту позицію у Прем'єр-лізі 2 після 12 турів.