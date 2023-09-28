На 15-й хвилині Джеймс Гарнер відкрив рахунок у кубковому поєдинку 0:1. У другому таймі команди обмінялись результативними ударами, а фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Евертона 1:2. "Іриски" продовжують боротьбу у Кубку ліги.

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Можливо, не все так погано, як здається на перший погляд

Віталій Миколенко, який розпочав матч зі старту Евертона, покинув поле по перерві. Замість нього на лівому фланзі оборони гостей вийшов досвідчений Ешлі Янг.

Після матчу стала відома причина заміни українського захисника. Вони викликана пошкодженням у Віталія. Через це Миколенко ризикує пропустити наступну гру АПЛ проти Лутона, який відбудеться 30 вересня.

Питання по українцю прийматимуть за результатами обстеження та напередодні поєдинку англійської першості.

Ймовірно, що у Миколенка обійдеться все лише забоєм, але головний тренер Евертона Шон Дайч аж ніяк не буде ризикувати футболістом.

До слова. У поточному сезоні-2023/2024 Миколенко взяв участь у 4-х матчах свого англійського клубу.

Відзначимо, що Евертон перемагає вже у другому матчі поспіль. Перед кубковим протистоянням "іриски" переграли Брентфорд 1:3.

Справи в Евертона потихенько йдуть на краще. За 6 турів підопічні Дайча набрали 4 бали та дещо вибрались із дна таблиці. Клуб Миколенка посідає 15-те місце серед 20 команд АПЛ.