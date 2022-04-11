Найстрашніше – постійне очікування смерті, – віцепрезидент Маріуполя про евакуацію з міста

Маріуполь став зоною найбільших бойових дій в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії. З перших днів місто перебуває під обстрілами російських окупантів.

Санін: Місто повністю знищене

Віцепрезидент Маріуполя Андрій Санін на момент повномасштабного вторгнення Росії перебував у місті. На щастя, йому вдалося евакуюватися.

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За словами фахівця, місто повністю знищено. Він розповів, як йому вдалося виїхати з Маріуполя.

90% міста зруйновано? Боюся, що це ще дуже оптимістична оцінка з того, що я бачив – місто повністю знищене, цілих будівель не залишилося взагалі. Найстрашніше за ці 25 днів у Маріуполі – постійне очікування смерті,

– сказав віцепрезидент клубу.

"Одного разу я сказав сім'ї: "Годі, треба вириватися з цього пекла". Ми просто сіли в машину, благо перед війною залили бензобак під зав'язку, взяли дві сумки з найнеобхіднішими на початку речами, улюбленицю всієї родини – шотландську кішку", – додав Санін.

Маріуполь пішов на зимову перерву на останній позиції в турнірній таблиці УПЛ, маючи 8 очок після 18 матчів.