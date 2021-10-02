Найсильніша людина Росії Сінєглазов помер від коронавірусу
Джерело:РЕН ТВ
Володар 26 світових рекордів з підняття важких предметів Володимир Сінєглазов помер в Єльці Липецької області від коронавірусної інфекції у віці 61 року.
Після госпіталізації він кілька днів перебував у комі в реанімації. Напередодні від COVID-19 померла його сестра.
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"Так, на жаль, сьогодні прийшла сумна звістка – помер Володимир Сінєглазов. Він брав участь в різних заходах. Він помер від коронавірусу, йому був 61 рік", – йдеться у повідомленні.
Хто такий Володимир Сінєглазов
Сінєглазов спеціалізувався на гирьовому спорті та виконанні трюків зі снарядами. За свою кар'єру він встановив 26 світових рекордів, а в 2009 році був визнаний найсильнішою людиною Росії.
В Європі Сінєглазова називали ще й "королем шпагату". Шанувальники жартували, що Ван Дамму таке і не снилося. Він міг піднімати 90-кілограмові гирі, перебуваючи в розтяжці.
Володимир Сінєглазов / Фото з відкритих джерел
Кар'єра Сінеглазова тривала 30 років і завершилася 10 років тому через проблеми зі здоров'ям. На тлі постійних навантажень у спортсмена руйнувалися суглоби ніг.